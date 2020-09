Fórmula 1: António Félix da Costa pode participar no G.P. de Portugal

No mesmo dia em que o Autódromo internacional do Algarve anunciou a venda de mais um lote de cinco mil bilhetes para a corrida de 25 de Outubro, o portal internacional 'The Race' lançou a informação de que António Félix da Costa estará em negociações com duas equipas para marcar presença no Grande Prémio de Portugal, escreve o "Record".









De resto, o 'The Race' adianta que a ideia de ter Félix da Costa presente com papel activo no GP de Portimão agrada à própria Formula One Group, que vê nesta acção uma forma de atrair ainda mais adeptos nacionais para assistir à prova 'in loco'.

Segundo o referido site, em cima da mesa estará a possibilidade do recente campeão mundial de Fórmula E fazer um treino livre ou, então, realizar algumas voltas ao circuito de Portimão aos comandos do bólide de uma das duas equipas com as quais está a negociar, numa espécie de exibição que teria como propósito abrilhantar este regresso do campeonato a Portugal.Recorde-se que António Félix da Costa foi esta quinta-feira condecorado pelo Presidente da República com o grau de Comendador da Ordem do Mérito.

Numa breve cerimónia realizada no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu o "feito" alcançado por António Félix da Costa, em Agosto, e manifestou a sua convicção de que o piloto de 29 anos "vai prestigiar ainda mais Portugal no futuro, numa modalidade que tem entusiastas em todo o mundo".