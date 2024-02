Lançado há quatro anos, chega agora a necessária revitalização do Ford Puma a meio do ciclo de vida.

Ford Puma mantém visual cheio de raça com interior mais digital

O crossover segue por fora a mesma receita do antecessor, sem suavizar o seu estilo arrojado, e mantém uma gama de motores hibridizados eficientes.

É a bordo que estão as principais evoluções, com a entrada em cena de um novo ecrã táctil multimédia, suportado pelo sistema de infoentretenimento SYNC 4.

Sucesso mantido

É a primeira "reforma" do Ford mais vendido na Europa mas sem eliminar os ingredientes que fizeram dele um sucesso nos seus três níveis de equipamento.

Por fora são poucas as alterações mas visíveis nos novos faróis, que podem ser Dynamic Matrix LED, com assinatura luminosa em forma de garra.

Soma-se ainda o novo logótipo da marca e da nova cor Cactus Grey a pintar a carroçaria.

A dianteira, na versão Titanium, ganha uma grelha sem cromados, enquanto a ST-Line apresenta um novo desenho frontal, inspirado na sua dinâmica.

A diferenciar a variante ST-Line X das restantes está a asa traseira, a dar continuidade à linha do tejadilho.

A Ford afirma que nada do carácter prático do Puma foi sacrificado, mantendo a MegaBox com 80 litros de capacidade sob a bagageira, para 456 litros totais,

Interior conectado

Os estilistas da marca ovalada preferiram concentrar-se antes no interior ao renovarem o tabliê e os dois visores digitais.



O painel de instrumentos de 12,8 polegadas é acompanhado por um novo ecrã táctil "flutuante" de 12, ligeiramente orientado para o condutor.

Novidade é a migração dos controlos de climatização para aquele visor, reduzindo ao mínimo o número de botões físicos.

O multimédia é suportado pelo sistema de infoentretenimento SYNC 4 de última geração com conectividade 5G e assistente Alexa integrado.

Admite ligação sem fios a Android Auto e Apple CarPlay, e carregamento por indução de telemóveis.

Apoios à condução evoluídos

O Ford Puma viu aumentado o número de assistentes de condução, com uma série de melhorias nos já existentes.

A partir do segundo nível de equipamento, integra o alerta de risco de colisão nos cruzamentos.



Beneficia ainda de cruise control adaptativo, associado à centralização da faixa e à assistência preditiva de velocidade, activável a partir do novo volante plano.

Em estreia está a travagem de emergência nas manobras de marcha atrás, associado à de detecção de tráfego cruzado.

Opcional é a câmara de visão panorâmica a 360 graus, que exibe no ecrã central uma vista "flutuante" dos obstáculos por cima do crossover.

Sempre mild hybrid

A Ford simplificou as motorizações: só conta com o bloco tricilíndico EcoBoost de 1.0 litro com 125, 155 e 170 cv, alinhado com o sistema mild hybrid de 48 volts.

As três potência contam com a caixa automática PowerShift de sete relações mas a versão menos potente também equipa uma manual de seis relações.

Com o Puma ST Powershift de 170 cv vêm elementos de desempenho personalizados no interior, exterior e sob o capô.



Ainda mais desportivo, ganha saídas de escapes duplas e jantes de 19 polegadas, e toques a preto na grelha, e nos retrovisores e pilares laterais.

O splitter Ford Performance aumenta a força descendente à frente, com a grelha com assinatura ST a maximizar a capacidade de refrigeração do motor.

A agilidade está "assegurada" pelas passagens rápidas de caixa através das patilhas na coluna da direcção.

E a fixar o condutor e o "pendura" estão bancos desportivos Ford Performance com logótipos e aplicações ST exclusivos.

Já com reservas abertas e preços definidos para o nosso país, ainda este ano chegará o Puma Gen-E totalmente eléctrico.

Versão Potência / Binário Transmissão Preço Titanium 125 cv / 210 Nm Manual 28.720 euros Titanium 125 cv / 210 Nm Automática 30.457 euros ST-Line 125 cv / 210 Nm Manual 29.733 euros ST-Line 125 cv / 210 Nm Automática 31.470 euros ST-Line 155 cv / 240 Nm Automática 32.036 euros ST-Line X 125 cv / 210 Nm Manual 32.354 euros ST-Line X 125 cv / 210 Nm Automática 34.091 euros ST-Line X 155 cv / 240 Nm Automática 34.689 euros ST 170 cv / 248 Nm Automática 40.112 euros

