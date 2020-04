Ford Mustang voltou a ser o desportivo mais vendido em todo o Mundo

O Ford Mustang, lançado pela primeira vez há 56 anos, voltou a ser o desportivo mais vendido em todo o Mundo em 2019, de acordo com os dados da empresa IHS Markit.

O "Pony Car", que mantém este título nos EUA há 50 anos, registou 102.090 exemplares vendidos no ano passado, 9900 dos quais na Europa número que traduz um crescimento de 3%, por comparação com 2018. É o quinto ano consecutivo que o Mustang consegue este estatuto.

Na Europa o Mustang está disponível em duas variantes, Fastacack (coupé) e descapotável, e conta com duas motorizações distintas: 2.3 EcoBoost de 291 cv e V8 de 5.0 litros com 449 cv.

Na América do Norte há uma variante adicional, denominada Bullitt, que surge equipada com uma versão mais potente (460 cv) do V8 de 5.0 litros.

Recorde-se que desde que a Ford começou a exportar o Mustang para todo o mundo, em 2015, já vendeu um total de 633 mil unidades em 146 países.