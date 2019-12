Ford junta-se à McDonald’s para transformar casca de café em componentes automóveis

A Ford juntou-se ao McDonald’s USA para transformar casca de grão de café em vários componentes automóveis.

De acordo com as duas empresas, milhões de quilos de palha de café são deitados fora todos os anos, mas agora isso pode mudar, já que esta casca pode ser convertida num material durável e que pode ser usado no fabrico de automóveis.





Para isso basta usar altas temperaturas, baixos níveis de oxigénios e uma mistura de plástico. O resultado final é uma espécie de pellets que podem ser usados para criar várias formas, sobretudo a da moldura dos faróis e de outros componentes que podem ser encontrados debaixo do capot.

Mas há mais boas notícias, é que estes componentes são cerca de 20% mais leves e consomem menos 25% de energia durante o processo de fabrico do que os componentes convencionais. A Ford esclarece ainda que este produto tem propriedades que lhe permitem isolar melhor o calor.

A partir de agora, a gigante da "Fast Food" passará a enviar parte das cascas de grão de café dos seus restaurantes dos EUA directamente para a Ford, para que a marca da oval azul a possa transformar em peças.

Contudo, importa dizer que estas duas gigantes não estão sozinhas nesta aventura. A Varroc Lightning Systems e a Competitive Green Technologies também estão envolvidas: a primeira fornece os faróis e a segunda processa a casca do café.