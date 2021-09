Mais tecnologia e uma actualização estilística reforçam os argumentos do renovado Ford Fiesta.





Ford Fiesta actualizou-se e ganhou estética mais apelativa







O capô redesenhado acomoda agora uma grelha maior e com novo design, com o logótipo da marca ao centro, e os faróis são agora LED de série.

Atrás a renovação é mais subtil, com os farolins, que podem ser opcionalmente em LED, a terem agora contornos em preto.

Renovação estética subtil

A distinguir as diferentes versões do Fiesta – Connected, ST Line e Active – estão ligeiros ajustes estéticos.

A linha Active tem protecções mais destacadas na carroçaria, assim como barras no tejadilho, e uma postura mais elevada, a dar-lhe um toque mais dedicado à aventura "fora de estrada".

Já no Connected, a grelha do motor mais larga alberga faixas horizontais e um friso cromado, com entradas de ar distintas.

O desportivo ST Line tem abas laterais mais largas e uma grelha preta em estilo de favo de abelha.

Mais tecnologia a bordo

É a bordo que se sentem as principais renovações do Ford Fiesta, a ganhar agora um novo painel de instrumentos de 12,3 polegadas.





Alinhado com ele está um ecrã táctil multimédia de oito polegadas com o sistema SYNC 3, passível de ser integrado com Android Auto e Apple CarPlay.

Nas tecnologias de segurança activa e apoio à condução, contam-se o novo alerta sonoro e visual de sentido proibido, alinhado com o sistema de navegação e a câmara instalada no pára-brisas.

Auxiliar de estacionamento, detecção de ângulo morto com aviso de tráfego cruzado e travagem activa, manutenção de faixa e assistente de pré-colisão com travagem de emergência fazem também parte da oferta tecnológica.

Motores sem alterações

As motorizações que equipam o renovado Ford Fiesta mantêm-se inalteradas, com o bloco turbo EcoBoost de 1.0 litros de 100 cv, e os Ecoboost Hybrid de 1.0 litros com sistema de 48 volt, e potências de 125 e 155 cv.





Transmissão manual de seis relações ou automática de dumpla embraiagem PowerShift de sete velocidades podem ser combinados com os três motores.

Na caixa automatizada, são propostos os modos de condução Eco, Normal e Sport, com a variante Active a ganhar os modos Trail e Slippery.

Fiesta ST mais agressivo

A acompanhar a renovação da gama está o agressivo Fiesta ST desenvolvido pela Ford Performance.



À semelhança dos seus "irmãos", também tem novos faróis LED, grelha em favo de mel e maiores entradas de ar.

De lado saltam à vista as novas saias, e atrás o spoiler redesenhado e o difusor com um estilo ainda mais destacado.





A estética do desportivo é rematada pelas jantes em liga leve de 17 polegadas, que podem ser "trocadas", em opção, por um jogo de 18 polegadas com acabamento em preto.

Os novos bancos Performance com maior apoio lateral e encostos de cabeça integrados dão o toque mais desportivo do hatchback.

Pespontos em vermelho nos estofos, volante de fundo plano e uma película a dar o efeito de fibra de carbono no tabliê completam a atmosfera interior.

E, para não correr o risco de passar despercebido na estrada, a Ford propõe a nova cor Mean Green.

O ar "mauzão" mantém-se com o bloco EcoBoost de 1.5 litros conjugado com uma transmissão manual de seis relações.





A potência máxima de 200 cv chega às 6.000 rotações por minuto, e a subida do binário dos 290 para 320 Nm é disponibilizada entre as 1.600 e 4.000 rpm.

A aceleração dos zero aos 100 km/hora é cumprida em apenas 6,5 segundos, em tudo semelhante à versão que agora substitui.

O Fiesta ST ganha o modo de condução Track, em substituição do Eco, alinhado com as selecções Normal e Sport.

O controlo de tracção é desligado e as configurações ESC são alterada para o modo wide-slip para condução em circuito.

A chegada do renovado Ford Fiesta aos concessionários europeus está prevista para o início do próximo ano, desconhecendo-se os preços para o nosso país.

