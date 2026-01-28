Ford Capri e Ford Explorer estão mais potentes e vão mais longe

Há actualizações em curso em dois "eléctricos" da Ford: as variantes Standard Range do Explorer e do Capri ganham uma bateria LFP de 58 kWh em troca da NMC de 52 kWh para maior eficiência e fiabilidade, combinada com o aumento da potência e do binário do motor.

Tais evoluções significam que ambos os modelos passam a oferecer mais 70 quilómetros de autonomia para uma distância combinada até 444 quilómetros no SUV contra os anteriores 378 quilómetros, e até 464 quilómetros no SUV coupé (antes eram 393 quilómetros) com uma única carga.

A experiência de condução ganha também uma nova dinâmica graças ao aumento de potência e de binário para 140 kW (190 cv) e 350 Nm, respectivamente, permitindo acelerar em oito segundos dos zero aos 100 km/hora.

Menos positivo é a potência de carregamento do acumulador, passando de 145 kW para 110 kW em corrente contínua, o que obriga a um tempo de esperada em redor dos 30 minutos para carregá-lo de dez a 80% da sua capacidade.

Em contraponto, a Ford enfatiza a melhor estabilidade da bateria LFP a longo prazo ao permitir recarregamentos regulares a 100% sem receio da sua degradação prematura.

Falta também saber os novos preços das variantes Standard Range dos Ford Explorer e Ford Capri, e quando as reservas abrem.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?