Final feliz: lince atropelado salvo por cirurgia

De quando em vez somos alertados para mais um lince atropelado por um automóvel. Só este ano, no Alentejo e Algarve, já morreram três espécimes, e dez em Espanha naquelas situações.

Em França, também surgem casos com regularidade: o último aconteceu numa estrada nos arredores de Pratz, perto da fronteira com a Suíça.

Numa tarde do final de Setembro, uma automobilista cruzou-se com um lince gravemente ferido por atropelamento; a felina tinha um traumatismo cranioencefálico e uma fractura no fémur.

Contactado o Gabinete Francês de Biodiversidade (OFB), explicaram-lhe como resgatá-lo para depois entregá-lo no Centre Athenas daquela região do Jura.

A rápida intervenção deu à jovem fêmea uma hipótese de sobrevivência, que certamente teria sucumbido sem auxílio; é também a única sobrevivente dos 18 casos já registados este ano naquele país.

Espécie fortemente protegida devido ao risco de extinção, a população do lince ibérico no nosso país deverá rondar os 300 exemplares.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?