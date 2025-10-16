Final Edition: Volkswagen Touareg fecha carreira com série especial

É o fim da linha para o Volkswagen Touareg: após 23 anos de "bons e leais serviços" com mais de 1,2 milhões de exemplares vendidos em todo o planeta, o grande SUV termina a carreira em 2026 com uma edição de despedida.

Foi a própria insígnia germânica a confirmá-lo esta quinta-feira num curto comunicado com o lançamento da série Final Edition… e o nome não poderia ter sido ser melhor escolhido!

A caracterizá-lo estão elementos estéticos exclusivos por dentro e por fora, com a edição especial gravada a laser nas molduras dos vidros traseiros, e em relevo na pele que reveste o punho do selector de marchas.

A iluminação ambiente multicolorida é padrão a partir do acabamento Elegance, com a inscrição Final Edition a sobressair nas soleiras iluminadas das portas, no painel de instrumentos e no lado direito do tabliê.

Estreado em 2002 ao lado da berlina Phaeton, marcou a entrada da Volkswagen num segmento mais premium, uma aposta plena de sucesso reflectida nos quase 1 milhão de exemplares vendidos nas duas primeiras gerações.

Embora maior, mais potente e mais confortável, a terceira geração lançada em 2018 não conseguiu atingir o mesmo sucesso.

A explicá-lo estão as 265 mil unidades vendidas até ao momento em todo o mundo, mesmo se há cinco anos a gama foi reforçada com o explosivo Touareg R eHybrid 4Motion de 462 cv e 700 Nm debitados pelo V6 aliado ao motor eléctrico.

Mesmo a pesar quase 2.500 quilos em vazio, o híbrido plug-in "corre" dos zero aos 100 km/hora em 5,2 segundos para uma velocidade de ponta de 250 km/hora, com a bateria de 18 kWh brutos a dar quase 50 quilómetros de autonomia.

Desconhecido é se a série especial Final Edition que equipará todas as versões da gama chegará ao mercado nacional mas, na Alemanha, as reservas já estão abertas a partir de 75.025 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?