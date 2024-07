Fim duma era: W12 equipa derradeiros Bentley antes da electrificação

É o fim duma era para o W12 biturbo da Bentley Motors: 20 anos após o lançamento, o 12 cilindros de 635 cv está a equipar os derradeiros Bentayga, Continental GT e Flying Spur na Dream Factory de Crewe.

A decisão histórica de cessar a produção está alinhada com a estratégia eléctrica Beyond100 com que a Bentley pretende assumir-se na mobilidade de luxo sustentável.

Foram mais de 100 mil os W12 de 6.0 litros produzidos desde a introdução no Continental GT lançado originalmente em 2003, com o fim da produção a ser celebrada por toda a equipa da construtora.

A substituição já está definida pela nova solução motriz Ultra High Performance Hybrid, que combina um poderoso V8 biturbo de 4.0 litros com 600 cv com um propulsor eléctrico de 140 kW (190 cv).

Apoiado numa bateria de 25,9 kWh para uma autonomia em redor dos 80 quilómetros, o sistema passa às quatro rodas uns combinados 782 cv e 1.000 Nm através duma caixa automática de oito relações.

O Bentley Continental GT Speed estreado no Festival de Velocidade de Goodwood foi o primeiro modelo a receber o novo motor, seguindo-se em breve o Flying Spur Speed.

Para celebrar o fim do notável W12, a insígnia britânica tem preparada uma edição limitada de 120 unidades Speed Edition 12 para os Bentayga, Continental GT, Continental GT Convertible e Flying Spur.

Cada exemplar assinala a sua exclusividade com logótipos da série especial, com o interior a receber soleiras, bordados nos bancos e incrustações no painel frontal distintos das restantes gamas.

Não falta também uma placa numerada do W12 desta série especial nem uma maquete comemorativa a assinalar o fim do 12 cilindros.

