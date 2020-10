Filipe Albuquerque é Campeão do European Le Mans Series 2020

Filipe Albuquerque é Campeão do European Le Mans Series depois de uma vitória suada conseguida este domingo em Monza, Itália, na penúltima jornada do Campeonato. O piloto português e o seu companheiro de equipa na United Autosports, Phil Hanson, chegaram ao circuito italiano com 29 pontos de vantagem para o segundo classificado. Conseguiram a 'pole posotion' e cruzaram a linha de meta num brilhante primeiro lugar. Resultados que lhes permite, antes da última corrida em Portimão, festejar um título muito merecido.Título esse que pela primeira vez vem para Portugal e que enche Filipe Albuquerque de orgulho:, referiu o piloto de Coimbra.Mas se a vitória parece ter sido 'favas contadas', estão enganados. Apesar de terem largado do primeiro lugar da grelha:, continuou Albuquerque.Desta forma, Filipe vai para a última corrida da época no Autódromo do Algarve já com o título conquistado:, rematou o piloto português.Filipe Albuquerque não vai ter tempo para grandes festejos já que no próximo fim-de-semana enfrenta mais uma corrida, do Campeonato Norte Americano de Resistência em Road Atlanta.