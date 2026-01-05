 Pesquisa
Filante é o novo SUV 'premium' da Renault… sem Europa nos planos!

10:24 - 05-01-2026
 
 
Filante é o novo SUV 'premium' da Renault… sem Europa nos planos!

Nada como pegar no nome do protótipo Filante Record que recentemente bateu a marca mundial de eficiência eléctrica para baptizar o novo topo de gama da marca do losango.

Construído em parceria com a chinesa Geely na Coreia do Sul, onde primeiro irá ser comercializado, o Renault Filante assume-se como um crossover de alto gabarito que promete luxo e dinamismo.

É a própria construtora a afirmá-lo com um visual imponente e vanguardista por fora, e um interior concebido para o bem-estar dos ocupantes apoiado em tecnologias de ponta.

"Ele ilustra a nossa visão para um crossover carismático e arrojado, integrando de forma perfeita as raízes francesas da marca", explica o director executivo Nicolas Paris da subsidiária sul-coreana da Renault.

O Filante é o segundo modelo projectado a Coreia do Sul, e quinto lançamento duma série de oito planeados no âmbito da estratégia internacional Game Plan 2027 da Renault.

A plataforma Arquitectura Modular Compacta (CMA) está na sua base mas não há qualquer avanço se esta proposta apontada ao segmento E-SUV terá soluções motrizes com "zero emissões".

Todas as informações sobre este SUV premium, incluindo a possibilidade de chegar à Europa, serão reveladas a 13 de Janeiro no portal da construtora francesa, numa transmissão em directo a partir de Seul.

TEMAS:

RenaultRenault FilanteSUV
