Fiats e Alfa Romeos com zero km escondidos há 30 anos em armazém

É certo que não é uma daquelas descobertas milionárias que põem a salivar os coleccionadores automóveis mas nem por isso deixa de ser uma situação insólita.

Em Avellaneda, nos arredores de Buenos Aires, o armazém de um antigo concessionário argentino da Fiat, Alfa Romeo e Peugeot "escondia" há 30 anos vários modelos daquelas marcas ainda por matricular.

Ganza, assim se chamava o distribuidor da antiga Sevel, uma parceria criada pela Fiat e Peugeot para montar e vender os seus carros na Argentina.

A empresa encerrou as portas de forma repentina, após a morte de pai e filho com pouco tempo de diferença, sem que alguém da família tenha querido prosseguir com o negócio.

Três décadas passadas, as instalações concessionário foram para venda, com o herdeiro da propriedade a descobrir aquele "tesouro" num dos barracões do terreno.

Lá dentro estavam, cobertos de sujidade, vários Fiat Tipo, Tempra, Uno e até uma Ducato, assim como um Alfa Romeo 33 SW e 133, e um Peugeot 405, todos eles com "zero" quilómetros.

A oficina, que revelou a história à imprensa argentina, lavou todas as viaturas para depois serem recuperadas, principalmente a nível mecânico, já que nenhum dos motores trabalhou desde o início de 1990.

Os interiores, pelo contrário, estavam em perfeitas condições; alguns ainda tinham os plásticos protectores!

Pressupõe-se que a Kaskote Calcos coloque mais tarde os carros à venda, embora não seja clara se a documentação de cada um deles é ainda válida.

Se é certo que estes modelos não se podem considerar de colecção, também é verdade que não nos importaria fazer uma viagem ao passado ao volante de qualquer um deles.