Fiat Grande Panda só a gasolina já chegou; saiba quanto custa

Depois das variantes micro híbridas e 100% eléctricas, a Fiat completa a gama do Grande Panda com versões puramente a gasolina apoiadas no bloco turbo de 1.2 litros e três cilindros.

São 100 cv e 205 Nm passados às rodas dianteiras através duma caixa manual de seis relações, com a tecnologia Start & Stop a proporcionar uma eficiência acrescida na condução urbana.

O compacto é proposto nos acabamentos Pop, Icon e La Prima, como acontece nas soluções eletrificadas, e "pintado" em Gelato White, Cinema Black, Passione Red, Acqua Azure, Limone Yellow, Lago Blue e Luna Bronze.

À semelhança do micro híbrido e do eléctrico, esta variante apresenta-se com um visual jovem, definido por linhas fortes e elementos de estilo exclusivos.

O ambiente a bordo foca-se no design inteligente e na tecnologia intuitiva, com espaço suficiente para cinco ocupantes e opções de armazenamento flexíveis adaptados ao quotidiano.

As reservas para o Grande Panda totalmente a combustão interna já estão abertas com um preço de campanha de 15.900 euros na entrada da gama até ao último dia de Outubro.

