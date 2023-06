Fiat 600 ainda não foi apresentado mas já foi ao Vaticano

Não foi ainda anunciada a data de estreia mas o novo Fiat 600 já está a ser guiado nas ruas de Roma.

A revelação foi feita em vídeo no último sábado, a propósito de Not Alone: The World Meeting on Human Fraternity.

No evento promovido pela Fondazione Fratelli Tutti, na praça de São Pedro, no Vaticano, a Fiat exibiu a sua gama 100% eléctrica, incluindo o novo crossover.

O modelo será construído sobre a mesma plataforma CMP e eCMP da Stellantis em que é montado o Jeep Avenger e o futuro compacto da Alfa Romeo.

À partida, poder-se-á contar com a mesma motorização eléctrica do vencedor do Carro do Ano 2023 na Europa.

Significa assim uma potência de 115 kW (156 cv) e um binário de 260 Nm, suportados por uma bateria de 54 kWh para uma autonomia em redor dos 400 quilómetros.

