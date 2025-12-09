Fiat 500 Hybrid abre reservas; especial Torino lidera gama

Apresentado que está o Fiat 500 Hybrid, faltava apenas saber os respectivos preços das diversas versões da gama, com as primeiras entregas a acontecerem no início do próximo ano.
Sob o capô está um bloco tricilíndrico FireFly de 1.0 litro com caixa manual de seis relações, associado a um motor de arranque eléctrico alimentado por uma pequena bateria de 12 volts, para uns globais 65 cv e 92 Nm.
O compacto urbano é proposto como hatchback, 3+1 (chega mais tarde) e cabrio, como já acontecia no 100% eléctrica, e nos acabamentos Pop, Icon e La Prima, a que se soma o especial Torino nesta fase de lançamento.
Disponível exclusivamente como berlina, esta série limitada diferencia-se pelas jantes em liga leve de 16 polegadas, faróis LED, e capas dos retrovisores laterais na cor da carroçaria, entre outros pormenores.
A bordo distinguem-se os estofos inéditos em tecido, o tabliê na cor da carroçaria, a regulação manual dos bancos em quatro níveis, o cruise control e os sensores de estacionamento traseiro.
Equipa ainda sensor de luz, ar condicionado automático, rádio e DAB num ecrã de 10,25 polegadas com serviços Uconnect, ligações Apple CarPlay e Android Auto sem fios, e painel digital de instrumentos com sete polegadas.
|Versão
|Acabamento
|Preço
|Hatchback
|Pop
|Desde 20.850 euros
|Hatchback
|Icon
|Desde 21.350 euros
|Hatchback
|Torino
|Desde 21.350 euros
|Hatchback
|La Prima
|Desde 24.350 euros
|Cabrio
|Pop
|Desde 23.850 euros
|Cabrio
|Icon
|Desde 24.350 euros
|Cabrio
|Icon
|Desde 27.350 euros
Já segue o Aquela Máquina no Instagram?