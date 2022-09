Ferrari SF90 ganha elegância radical nas mãos da Zacoe Performance

É uma transformação radical para tornar ainda mais exclusivo o Ferrari SF90 Stradale.

A Zacoe Performance propõe um novo kit de carroçaria para o primeiro híbrido plug-in da marca de Maranello, e o resultado não poderia ser mais apetitoso.

Um trabalho nada estranho para a preparadora, que já antes tinha "arranjado" os Ferrari 488 GTB e F8 Tribute.

O impacto visual daqueles elementos, pintados como se fossem cromados, está mais do que assegurado.

Todavia, a sua função específica passa por reduzir o peso do hiper desportivo e reforçar a força descendente.

Força descendente reforçada

A transformação neste SF 90 Stradale está bem visível no splitter dianteiro, assim como nas saias laterais e nas abas traseiras em fibra de carbono seco.

O "lábio" frontal, concebido em três peças, começa por ser uma extensão da silhueta original do bólide.

Já as baias laterais de duas peças têm um desenho descontinuado que combinam com as linhas da carroçaria original.

O difusor traseiro aerodinâmico foi reforçado com abas laterais que quase se assemelham a gigantescas "tampas" para reduzir a turbulência a alta velocidade.

De fora ficou qualquer mexida no habitáculo e, principalmente, no sistema motriz híbrido de ligar à ficha eléctrica.

Significa assim que o bloco V8 biturbo de 4.0 litros, alinhado com três motores eléctricos, mantém os 1.000 cv originais.

A velocidade de ponta bate nos 340 km/hora, com os zero aos 100 km/hora a cumprirem-se em 2,5 segundos.

