Está baptizado como Amalfi o super desportivo que irá substituir o Ferrari Roma ao fim de cinco anos de carreira. Na sua base está o mesmo V8 biturbo de 3.9 litros mas agora com a potência elevada aos 640 cv, mantendo-se o binário de 760 Nm.

Ferrari diz adeus ao Roma com Amalfi ainda mais poderoso

Com estes números passados às rodas traseiras através duma caixa automática F1 DCT de dupla embraiagem com oito relações, acelera dos zero aos 100 km/hora em 3,3 segundos para uma velocidade de ponta de 320 km/hora.

Com a versão descapotável na calha, as reservas do coupé abrem antes deste ano terminar por um preço de partida a rondar os 240 mil euros, com as entregas dos primeiros exemplares a acontecerem em 2026.

Elegância nas linhas

É uma descendência bem acelerada para o novo Ferrari Amalfi, com as suas proporções elegantes a alargarem ainda mais o espírito dolce vita do antecessor.

Não se espere, no entanto, que este coupé 2+ recebeu apenas retoques para um visual mais evoluído já que, com excepção do pára-brisas e do tejadilho, todos os painéis da carroçaria são novos.

À frente, a grelha dá lugar a uma superfície lisa que enfatiza a pureza das linhas, como se percebe nas bordas do capô bem definidas e na entrada de ar inferior, com as ópticas muito afiladas a serem ligadas por uma discreta faixa negra.

Visto de perfil, percebem-se vincos mais pronunciados nas portas, a encaminhar o olhar para uma traseira mais vertical mas também menos saliente, num conjunto que se estica até aos 4,66 metros de comprimento para 1,97 de largura e apenas 1,30 de altura.

A traseira é distinguida pelas finas barras luminosas na horizontal que fazem o papel dos farolins, com a asa regulável em três níveis a ser capaz de produzir mais 15 quilos de força descendente face ao Roma, para uns globais 110 quilos a 250 km/hora.

No difusor nada discreto ressaltam as quatro ponteiras de escape, com a banda sonora a receber uma atenção especial com a adicção dum novo silenciador, enquanto as jantes em liga leve de 20 polegadas suportam pneus 245/35 à frente e 285/35 atrás.

Ambiente à 12Cilindri

Se por fora é inegável a ligação do Amalfi ao Roma, a vida a bordo parece decalcada do Ferrari 12Cilindri ou não equipasse ele o mesmo tabliê, com a instrumentação de 15,6 polegadas alinhada com o ecrã multimédia de 10,25 e o visor de 8,8 do acompanhante.

O novo sistema de infoentretenimento passa a suportar Apple CarPlay e Android Auto de série enquanto no volante, agora mais ergonómico pela substituição dos controlos táteis por botões físicos, os apoios à condução podem ser desactivados de forma rápida.

Os mais puristas também apreciarão o retorno do clássico botão de ignição à consola central, mantendo-se o tradicional manettino para seleccionar os diferentes modos de condução.

Os materiais que forram os bancos e os painéis das portas atingem um nível de excelência e, se os 2,67 metros que separam os dois eixos parecem assegurar bom espaço a bordo, desiluda-se porque os assentos atrás nem dá para esticar as pernas.

Daí a designação do coupé como 2+ e não 2+2 o que significa que esse espaço será mais útil para guardar as malas que não couberem na bagageira de 273 litros de capacidade.

Rápido, muito rápido

A hibridização não faz parte do V8 biturbo que o coupé foi "roubar" Roma, com os engenheiros a Ferrari a optarem antes pela recalibração dos turbocompressores.

O resultado final são mais 20 cv de potência para uns totais 640 cv e 760 Nm, passados às rodas traseiras através duma caixa automática F1 DCT de dupla embraiagem com oito relações

O suficiente para levar os 1.470 quilos que pesa em vazio em 3,3 segundos dos zero aos 100 km/hora ou apenas nove segundos para chegar aos 200 km/hora, com a velocidade máxima "tabelada" nos 320 km/hora em apenas 9,0 segundos.

Com as reservas a abrirem mais perto do final do ano, o Amalfi arranca em redor dos 240 mil euros mas as devidas personalizações deverão atirá-lo bem para lá dos 300 mil euros, uma factura bem alta para o modelo mais "acessível" da gama Ferrari.

