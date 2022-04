Ferrari 296 GT3 já acelera em Fiorano

O Ferrari 296 GT3 saiu esta segunda-feira para as primeiras voltas no circuito de Fiorano, com Alessandro Pier Guidi e Andrea Bertolini ao volante.

Em análise estiveram os testes aerodinâmicos e técnicos daquele que será o sucessor do Ferrari 488 GT3 nas provas de resistência.

"É um momento especial: o dia de hoje marca a oportunidade de as corridas GT fazerem parte do nosso futuro", comentou Antonello Coletta, responsável da Ferrari Attività Sportive GT.

"Escolhemos Fiorano para realizar os primeiros testes porque é a nossa casa, além de permitir que as pessoas que trabalharam no projecto partilhem uma emoção muito especial".

Com um intenso programa de testes que só agora começou, Coletta sublinhou que o super desportivo de competição já deu dados muito positivos nesta primeira sessão de ensaios.

Ao contrário do seu "irmão" desenvolvido para a estrada, o Ferrari 296 GT3 não vai contar com uma motorização híbrida.

Este Gran Turismo Berlinetta é alimentado por um V6 turbo de 2.9 litros, capaz de debitar 663 cv e 740 Nm mas, devido aos regulamentos impostos pela FIA, a potência deverá ser substancialmente reduzida.

O 296 GT3 projectado pela Ferrari Competizione GT irá ser construído pela construtora francesa Oreca, na sua fábrica em Signes.

