Para quem delira com super carros de excepção, não vai ficar desiludido com o novo Speciale evoluído a partir do Ferrari 296, onde nem sequer falta uma variante descapotável designada como Speciale A.

Ferrari 296 está ainda mais Speciale com 880 cv demoníacos

Os engenheiros da insígnia de Maranello optimizaram cada componente do desportivo híbrido plug-in para reforçar o desempenho na estrada: são menos 60 quilos na balança face ao 296 GTB mas com uma carga aerodinâmica 20% superior.

Agora com 1.410 quilos em vazio, para esta dieta contribuíram as bielas em titânio "roubadas" ao Ferrari F80, o reforço dos pistões e a montagem dum virabrequim mais leve, sem esquecer os diversos componentes em fibra de carbono.

Mais rápido a curvar

Mais poderoso do que nunca, são 881 cv combinados debitados a partir do V6 biturbo de 3.0 litros com 700 cv e 755 Nm, apoiado pelos 179 cv e 315 Nm do motor eléctrico, e sem esquecer a bateria de 7,45 kWh para 25 quilómetros de autonomia.

A Ferrari aproveitou esta melhoria no desempenho para modificar a gestão da transmissão automática de dupla embraiagem com oito relações, de maneira a reduzir os tempos de troca de marchas, ao mesmo tempo que aprimorou o som do motor.

Para conseguir o aumento temporário de potência com a bateria em carga máxima, é necessário passar a condução para Qualify (inclui também os modos eDrive, Hybrid e Performance) e activar a função Extra Boost.

O resultado final está nos mais de 330 km/hora de velocidade de ponta, e nos 2,8 segundos que demora a cumprir a "corrida" dos zero aos 100 km/hora, menos uma décima do que consegue o 296 GTB com os seus 829 cv originais.

Ferrari 296 está ainda mais Speciale com 880 cv demoníacos

Rebaixada a suspensão em 5 mm, o 296 Speciale equipa amortecedores ajustáveis Multimatic com molas de titânio, que reduz em 13% o ângulo de rolamento nas curvas, sem esquecer a recalibração da travagem ABS e dos controlos electrónicos.

Visual retocado

Quanto à estética mas com impacto na aerodinâmica, o super desportivo ganha um divisor com entradas de ar laterais mais proeminentes, que pode ser em fibra de carbono como na tampa do motor, e o tejadilho e a traseira em preto dão um visual mais agressivo

Atrás salta à vista as duas pequenas asas nas laterais, com a do meio a ser regulável em três posições – High, Medium e Low Downforce – para criar uma força descendente máxima de 435 quilos a 250 km/hora, mais 20% do que no 296 GTB.

Com estas soluções, o bólide anuncia 1:19 minutos a dar a volta ao circuito de Fiorano da Ferrari, menos três segundos quando comparado com o super carro de que evolui.

As jantes de cinco raios em liga leve forjada com 20 polegadas equipa os pneus Pilot Sport Cup 2 da Michelin que, embora específicos, não alteram as dimensões de 245/35 ZR20 à frente e de 305/35 ZR20 atrás.

A vida a bordo está igualmente mais desportiva, como se percebe nos painéis da porta em fibra de carbono, material que somado aos detalhes em alumínio e aos revestimentos em Alcantara, contribui para a redução geral do peso.

Por fora, destaca-se o Verde Nürburgring exclusivo para este super desportivo, que pode ser contrastado por faixas longitudinais brancas e por números à escolha nas portas.

Claro que, caso estas opções de origem não agradem, a Ferrari sugere serviços de personalização mais avançados para quem os deseje… e os possa pagar! Aliás, preços é o que ainda não se conhece para os Ferrari 296 Speciale e Speciale A.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?