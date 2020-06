É o próprio Fernando Alonso que dá o seu aval à renovada Toyota Hilux. Ressalva-se, no entanto, que é a opinião do piloto oficial da Gazoo Racing, que testou um protótipo de pré-produção quando treinava para o rali Dakar 2020.

À semelhança do que já tinha sido aplicado no Toyota RAV4, a Hilux apresenta faróis mais delgados, em perfeita consonância com a grelha do motor reconfigurada e os novos pára-choques.

Comparado ao seu antecessor, o Hilux revisado ostenta faróis delgados em cada lado da grade reconfigurada, juntamente com novos pára-choques.

Embora não se perceba no vídeo, os farolins e o pára-choques traseiro também terão sofrido mudanças estéticas, enquanto na parte mecânica, a geometria da suspensão também foi melhorada.

Serão nos propulsores que estarão as principais novidades, nomeadamente, com a introdução de um bloco de 2.8 litros.

"O novo motor comporta-se muito bem e a nova suspensão é óptima. Mesmo se levar a ‘pick-up’ ao limite, o conforto na condução mantém-se", elogia o piloto espanhol. "Acho que a nova Toyota Hilux pode ser invencível!".

Em jeito de remate, recorda-se do capotanço Fernando Alonso nas dunas da Arábia Saudita? O vídeo (que pode ver neste artigo) mostra como se safou da situação, conseguindo terminar em 13º lugar a prova!

Fernando Alonso: “nova Toyota Hilux pode ser invencível!”