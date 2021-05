António Félix da Costa venceu este sábado o Grande Prémio do Mónaco do Mundial de Fórmula E, após uma ultrapassagem no limite ao neozelandês Mitch Evans, da Jaguar, na última volta.





Félix da Costa: vitória no GP Mónaco com ultrapassagem no limite

O piloto da DS Techeetah, campeão em título, deixou o holandês Robin Frijns, da Virgin, em segundo lugar, a 2,848 segundos, com Evans a terminar em terceiro, a 2,872 de Félix da Costa.

Esta foi a primeira vitória da temporada para o piloto português, e sexta na carreira nesta categoria.

Félix da Costa partiu da pole position, mas ao longo da corrida houve várias lutas pela liderança.

A gestão da autonomia nas baterias voltou a ganhar especial relevo, depois do que aconteceu na ronda anterior, em Valência, em que apenas nove pilotos tiveram energia para cortar a meta.

O português conseguiu a ultrapassagem que lhe valeu a vitória já na derradeira volta, depois do túnel, deixando Evans para trás.

"Sabia que ia ser uma corrida dura, com a gestão de energia. A equipa informou-me bem e tivemos a táctica adequada", explicou o piloto de Cascais.

Quanto à ultrapassagem da vitória, Félix da Costa admitiu que foi "a mais arriscada" da sua carreira, pois chegou a pensar "que não iria fazer a curva". "O Mitch Evans foi super-justo", elogiou o campeão mundial. "Duro, mas leal!"

Félix da Costa somou 28 pontos – 25 pela vitória e três pela super pole – na etapa do Mónaco. Subiu agora ao quarto lugar do campeonato, com 52 pontos, a apenas dez do novo líder, Robin Frijns.

A próxima prova do Campeonato do Mundo de Fórmula E disputa-se em Puebla, no México, a 19 de Junho.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?