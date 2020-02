É daquelas pessoas que gosta de ver num super carro a arte do design aliado a prestações superlativas em estrada? Pois o Felino CB7R é o modelo indicado para si, um dos desportivos mais radicais que pode circular em qualquer estrada.





Felino CB7R: um gato selvagem cheio de garra

Construído pela Felino, uma pequena artesã canadiana especializada no desenvolvimento de modelos exóticos, o super modelo, limitado a dez unidades, tem uma carroçaria construída em fibra de carbono e materiais compósitos, apoiada num avançado chassis tubular.

Para impulsionar esta criatura selvagem, com 1.135 quilos de peso, o Felino CB7R recorre a um motor atmosférico V8 de 6.2 litros.

O menos potente oferece 532 cv e 660 Nm de binário, transmitido ao eixo traseiro por uma caixa manual (ou sequencial em opção) de seis velocidades. As prestações em estrada? Uma velocidade de ponta de 325 km/hora e 2,9 segundos dos 0 aos 100 km/hora.

Agora, se quer mesmo ficar "colado" ao banco, opte antes pelo V8 naturalmente aspirado de 7.0 litros equipado com a mesma transmissão.

São 710 cv de potência e 800 Nm à espera de serem soltos para uma velocidade máxima de 345 km/hora, mantendo o mesmo tempo dos 0 aos 100 km/hora.

Para manter este "animal" na estrada, é usada uma suspensão herdada da pistas de competição, conjugada com um poderoso sistema de travagem.

Um par de discos de travão, com 390 mm de diâmetro com pinças de seis pistões nas rodas dianteiras, e outro de 380 mm com quatro pistões nas traseiras, estão escondidos nas jantes forjadas de liga leve de 18 polegadas. A calçar as rodas está um jogo de pneus Pirelli P Zero Trophy R, de 245/40 R18 à frente e 315/30 R18 atrás

O preço para cada uma das versões está em perfeita consonância com a exclusividade do super modelo. Enquanto o menos potente arranca nos 275 mil euros, o mais selvagem pode superar os 548 mil euros!

