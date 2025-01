Fã da Tesla? Model Y renovado em tons futuristas abre reservas

Para os adeptos dos "eléctricos" da Tesla, principalmente no que ao Model Y diz respeito, as encomendas já estão abertas no nosso país com preços definidos para esta proposta.

As primeiras entregas na Primavera, na edição especial Launch Series, acontecem com a variante Long Range.

Na sua génese estão os códigos estilísticos e tecnológicos já presentes no reactualizado Model 3 mas restam-lhe ainda algumas particularidades específicas para marcar a sua nova identidade.

A dar-lhe uma dianteira futurista está uma faixa luminosa LED sob o capô a ligar os faróis muito afilados, uma solução também presente na traseira retocada a unir os farolins.

Habitáculo mais refinado

Mais comprido em 4 cm mas sem interferir no espaço a bordo face ao antecessor, o habitáculo ganha melhor refinamento graças aos materiais mais agradáveis ao tacto.

À frente pode contar com bancos redesenhados com ventilação, sendo também aquecidos na primeira e segunda fila.

A selecção de marchas é feita no ecrã multimédia, que se mantém nas 15,4 polegadas, o mesmo acontecendo com a alavanca dos "piscas" embora com um desenho diferente.

Há um segundo ecrã de oito polegadas para aceder a conteúdos multimédia ou jogos de vídeo para quem viaja nos bancos atrás.

Mesma potência mas vai mais longe

O Model Y Long Range com tracção integral beneficia dos mais recentes avanços tecnológicos da Tesla, na segurança e apoio à condução, mas tal não significa que haja uma revolução na autonomia.

Ela aumenta, é certo, mas não por causa da capacidade da bateria, que continua a ser de 75 kWh, mas antes devido aos arranjos aerodinâmicos e a um consumo médio mais baixo, fixado nos 15,3 kWh/100 km.

A autonomia aumentou de 533 para 568 quilómetros entre cargas, com os carregamentos rápidos a manterem-se nos 250 kW em corrente contínua.

Os dois motores eléctricos, que asseguram a tracção integral, continuam com os mesmos 378 kW (514 cv) de potência, mas a "corrida" dos zero aos 100 km/hora baixou para 4,3 segundos.

O Tesla Model Y Long Range, na edição especial Launch Series, é proposto no nosso país desde 60.990 euros com o sistema AutoPilot padrão, e as primeiras entregas deverão acontecer na Primavera.

