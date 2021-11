Max Verstappen venceu este domingo o Grande Prémio do México de Fórmula 1 e alargou para 19 os pontos de vantagem que tem sobre Lewis Hamilton.





F1: Verstappen vence GP México e cimenta liderança no Mundial

O piloto holandês da Red Bull foi imbatível nas 71 voltas ao circuito Hermanos Rodríguez, com 16,555 segundos de vantagem sobre o actual campeão do Mundo.

Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou na segunda posição, e Sergio Pérez, da Red Bull, ficou no terceiro lugar, a 17,752 segundos do colega de equipa.





O piloto fez história ao tornar-se o primeiro mexicano a subir ao pódio na corrida do seu país, para delírio da multidão que assistiu ao feito.

Pierre Gasly, da Alpha Tauri, foi quarto, a 1.03,845 minutos do vencedor, seguido de Charles Leclerc, da Ferrari, em quinto.

Embora colocado na terceira posição na linha de partida, atrás de Hamilton, Verstappen fez um arranque-canhão mas as luzes vermelhas se apagaram.

O holandês assumiu de imediato a liderança da corrida e impôs um ritmo demasiado poderoso para os adversários.

O finlandês Valtteri Bottas, que tinha a pole position, cometeu um erro e deixou o seu Mercedes entrar em pião logo após a primeira curva.

Após a nona vitória da temporada, e segunda consecutiva, Verstappen tem agora 312,5 pontos no Mundial de Fórmula 1, contra os 293,5 de Hamilton.

O Mundial de construtores está igualmente aceso, com a Mercedes a liderar por 478,5 pontos, mais um do que os 477,5 pontos da Red Bull.

Faltam quatro provas para o final do campeonato, com o Grande Prémio do Brasil a acontecer já no próximo fim de semana.

