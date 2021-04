F1: Max Verstappen vence GP Emília Romagna

Max Verstappen, da Red Bull Racing, venceu este domingo o Grande Prémio da Emília Romagna. A prova ficou marcada por diversos acidentes quando se corria a 31ª volta ao circuito Enzo e Dino Ferrari, em Imola.

Primeiro foi Lewis Hamilton a ter um encontro imediato com o seu Mercedes contra o muro da pista italiana. A seguir, o acidente entre George Russell e Valtteri Bottas obrigou à exibição da bandeira vermelha.

O piloto holandês saltou para a primeira posição, que nunca mais largou até ao baixar da bandeira axadrezada. Lewis Hamilton cortou a meta em segundo lugar, a 22 segundos, seguido por Lando Norris, da McLaren Mercedes.

O actual campeão lidera a classificação, com 44 pontos, mais um do que Max Verstappen, e mais 17 do que Lando Norris.

O Mundial de Fórmula 1 aterra no fim-de-semana de 30 de Abril a 2 de Maio no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, para a terceira prova do campeonato.

