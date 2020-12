F1: Grosjean não era fã do Halo, mas reconhece que lhe salvou a vida

Lewis Hamilton voltou a vencer no Grande Prémio do Bahrain em Fórmula 1, numa prova marcada pelo grave acidente de Romain Grosjean, um dos mais graves dos tempos recentes da F1.

O piloto francês da Haas embateu com extrema violência nos separadores, logo no arranque da corrida, e o seu carro atravessou as barreiras de segurança, ficando partido ao meio e envolto em chamas.

Grosjean escapou das chamas e sofreu apenas queimaduras sem gravidade nas mãos e nos tornozelos. Foi internado no hospital e, de acordo com a equipa, "os raio-x realizados não indicaram fraturas".

Na cama do hospital, o piloto francês gravou um vídeo a tranquilizar os seus fãs e a agradecer todo o apoio recebido. Pelo meio, ainda falou do Halo, dispositivo de segurança que lhe salvou a vida.

"Olá, pessoal. Só queria dizer que estou bem, mais ou menos. Obrigado pelas mensagens. Eu não era fã do Halo, mas sem ele não conseguiria estar aqui a falar com vocês hoje. Obrigado a todos os profissionais envolvidos no resgate e espero que possa voltar a responder às vossas mensagens em breve", disse o piloto.

