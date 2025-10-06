F1: George Russell vence GP Singapura

George Russell venceu este domingo o Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1 pela Mercedes, numa prova em que a McLaren garantiu o décimo título de construtores.
O piloto britânico cumpriu as 62 voltas ao circuito Marina Bay em 1h40m22,367, deixando Max Verstappen (Red Bull) em segundo a 5,430 segundos, e Lando Norris (McLaren) em terceiro, a 6,066.
Oscar Piastri foi o quarto classificado mas não perdeu a liderança do Mundial de pilotos: o piloto da McLaren leva 22 pontos de avanço sobre o colega de equipa Lando Norris, e 63 sobre Verstappen.
O Mundial de F1 segue agora para Austin, no Texas, onde irá correr-se o GP Estados Unidos da América no fim de semana de 17 a 19 de Outubro.
