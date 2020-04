Este Toyota Supra registou mais de 2000 cv no dinamómetro

A Toyota recuperou o icónico Supra em 2019, com o lançamento do GR Supra A90, o Supra de quinta geração. Ainda assim, para os fãs mais "hardcore" da marca nipónica, o "verdadeiro" Supra é o A80, equipado com o icónico 2JZ-GTE, um bloco de seis cilindros em linha que na especificação europeia produzia 330 cv de potência.

Não foi preciso esperar muito para ficar a saber que este motor aguentava muito mais do que isso e não era preciso muito para tirar 600, 700 ou até mais "cavalos" deste motor, detalhe que ajudou a tornar este Supra num automóvel mítico, sobretudo para os amantes de desportivos japoneses.

Mas o exemplar que aqui lhe trazemos pode muito bem ser o Supra mais potente que alguma vez vai ver. Criado pela Ekanoo Racing, uma empresa com sede no Bahrain, este "monstro" acaba de ser testado ao limite num banco de potência, onde atingiu uns impressionantes 2033 cv de potência e 1303 Nm de binário máximo.

Este Supra pertence ao fundador da empresa, Ebrahim Kanoo, desde 1993, altura em que fazia dele o seu automóvel diário para ir para a faculdade e entrar em corridas ilegais, e por incrível que possa parecer para alguns, continua a estar homologado para andar em estrada.

Quase tudo neste Toyota já foi revisto e modificado, sempre em busca de mais e melhor, mas uma coisa é certa: começa a ser difícil deixar este Supra ainda mais radical. Ponha o volume bem alto e delicie-se com o barulho deste 2JZ. É impressionante!