Este Nissan Juke-R com 710 cv custa 649 mil euros. Quer comprar?

Acha que o Nissan Juke é um crossover citadino, compacto e indicado para os mais jovens? Não podia estar mais enganado! É um desportivo puro e duro e um verdadeiro "monstro" nas pistas. Bem, pelo menos o Juke-R é, já que partilha o motor com o "irmão" Nissan GT-R.

Como já percebeu este não é o Nissan Juke de primeira geração que costuma ver (em massa) pelas estradas portuguesas. Tudo começou há uns anos atrás, quando a Nissan se uniu aos britânicos do RML Group para criar quatro monstruosos Juke. Assim nasceu o Juke-R!

Mas agora, um anúncio do stand VDM Cars publicado no site James Edition, revela que há mais um destes Juke radicais no mundo, elevando a conta total para cinco exemplares. Porém, e ao contrário do que aconteceu com os restantes quatro (dois pertencem à Nissan e dois foram destruídos), este exemplar foi produzido pela preparadora britânica Severn Valley Motorsport.

Mas não pense que isso o torna menos especial, é que o projecto contou igualmente com a supervisão da Nissan e assenta, tal como os restantes, num chassis do Nissan GT-R adaptado pelo RML Group, cerca de 150 mm mais curto que o original.

Além disto conta com as mesmas alterações mecânicas e estéticas e isso fica visível logo no exterior, onde encontramos o mesmo "kit" de alargamento da carroçaria, com enormes extensões das cavas das rodas, pára-choques muito agressivos e um "spoiler" anterior.

Isto também é válido para o interior, onde encontramos o volante do Nissan GT-R, dois bancos de competição e uma gaiola de segurança.

Mas as ligações com o "irmão" GT-R não acabam aqui. Além do motor e do chassis, este Juke-R também recebeu as mesmas jantes de 20 polegadas do GT-R e as suas pinças de travão traseiras.

Contudo, o maior destaque está mesmo escondido debaixo do capot, já que é lá que encontramos um bloco V6 twin-turbo de 3.8 litros que pertence a um Nissan GT-R. Recebeu novos injectores, um novo filtro de ar e um sistema de escape personalizado, tudo para elevar a potência total da "besta" aos 710 cv.

Todo este poderio mecânico é enviado às quatro rodas através da caixa automática de dupla embraiagem do Nissan GT-R, com as ligações ao solo a ficarem asseguradas por um conjunto de amortecedores ajustáveis da Nitron.

Quanto custa este "brinquedo"?

Deixámos o pior para o fim, é que este Nissan GT-R disfarçado de Juke está à venda por 649.500 euros! Sim, isso mesmo. A parte boa é que soma apenas 20 quilómetros no odómetro e está homologado para andar nas estradas. Mas ainda assim, com este dinheiro consegue comprar quase três Nissan GT-R NISMO (2019) novos, ou então, se preferir, quatro novos GT-R (2019) TRACK EDITION BY NISMO. Agora é escolher!