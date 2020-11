Está ainda bem gravado na memória de todos os apaixonados pela velocidade o fantástico Renault Espace F1.





Estará um novo Renault Espace F1 na calha?

Criado em 1995 pela marca do losango, em colaboração com a Matra, para celebrar os dez anos do monovolume, estava equipado com um bloco RS5 de 3,5 litros e dez cilindros em V.

Em tudo semelhante ao que equipava o Williams FW15C de Fórmula 1, colocava no solo uns fantásticos 820 cv de potência.

E foi o próprio campeão mundial Alain Prost a fazer troar o motor do Renault Espace F1, mostrando como conseguia chegar os 0 aos 200 km/hora em 6,9 segundos, para uma velocidade máxima superior a 300 km/hora.

Pois os youtubers do canal Movie Cars Central estão a pensar recriar o mítico super SUV com um novo motor V10.

No lançamento do projecto, anunciaram que iriam usar a base mecânica do Audi R8 V10 ou, mesmo o do antigo RS6.

Uma publicação mais recente no Instagram do Movie Cars Central informou que, afinal, seria o motor que equipa o BMW M5 E60, com "apenas" 507 cv.

As dúvidas sobre o projecto são muitas já que, entretanto, a informação acabou por desaparecer das redes sociais.

Seria uma homenagem fantástica ao Espace F1, principalmente depois de os youtubers rivais do canal Vilebrequin anunciarem que também estão a desenvolver um projecto semelhante: recriar um Fiat Multipla com 1000 cv de potência!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?