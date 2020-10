Estado mantém incentivos à compra de veículos elétricos

A aquisição de veículos 100% elétricos continuará a beneficiar de um incentivo por parte do Estado, de acordo com um versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2021 a que o "Negócios" teve acesso.Desta forma, mantêm-se os incentivos à aquisição de automóveis, ciclomotores e bicicletas 100% elétricos, embora ainda não sejam conhecidas as regras para estes apoios, que apenas serão definidas posteriormente por despacho do ministro do Ambiente.Este ano, os apoios concedidos eram de três mil euros para a aquisição de automóveis ligeiros de passageiros por particulares, valor que baixava para dois mil euros para as empresas. Sendo que os veículos com um preço superior a 62.500 euros são excluídos do apoio.Nos ligeiros de mercadorias totalmente elétricos os apoios eram de três mil euros quer para particulares quer para empresas.