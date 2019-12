M3 CS Touring é a supercarrinha que a BMW não quer fazer

O BMW M3 é uma instituição, disso ninguém tem dúvidas. Mas apesar de muitos dos adeptos da marca de Munique continuarem a pedir uma versão "M3 Touring", a BMW insiste em não lhes fazer a vontade. Agora, um desses entusiastas decidiu resolver o "problema" pelas próprias mãos e construi a carrinha M3 dos seus sonhos.

A base usada foi a do BMW M3 F80, o M3 que foi lançado em 2014 e que foi apresentado como o M3 mais potente de sempre. Quanto ao objectivo, era muito simples: transplantar esta mecânica para o corpo de uma Série 3 Touring F81 (a carrinha Série 3 da última geração).

Mas não pense que o carro dador escolhido foi um M3 convencional, mas sim um M3 CS, uma série especial do M3 limitada a apenas 1200 exemplares em todo o mundo. Sander, o criador desta M3 Touring, encontrou um M3 CS chocado e resolveu usá-lo como base de trabalho para este projecto.

Este modelo (chocado) foi comprado por 98.250 dólares, o equivalente a 88.700 euros, e vinha com o mesmo bloco de 3.0 litros e seis cilindros que conhecemos do M3 convencional. Porém, nesta configuração os engenheiros da BMW conseguiram espremer ainda mais o potencial do motor e deixaram-no com uns impressionantes 460 cv de potência e 600 Nm de binário máximo.

BMW M3 CS de 460 cv está pronto para a estreia no mercado

Era a receita perfeita para criar uma das carrinhas BMW mais radicais do planeta, mas este transplante mecânico foi só parte da intervenção, é que depois disso ainda foi preciso deixar a imagem desta F81 mais agressiva e radical, tal como se exige a um "M".

O resultado é verdadeiramente impressionante e promete não deixar nenhum fã da BWM indiferente. Só há um problema, é que esta BMW M3 Touring é um exemplar único no mundo...