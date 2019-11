Espírito do Halloween em carros de sonho

É difícil saber o que será melhor: festejar o Halloween com trajes assustadores que quase nos fazem fugir a sete pés… ou guiar o carro dos nossos sonhos numa estrada deserta, assombrada pelas bruxas que tomaram conta da noite!

Diversas marcas automóveis há muito que alinharam nesta febre bruxuleante que nos ataca na véspera do Dia de Todos os Santos, ao baptizarem os seus modelos de sonho com nomes fantasmagóricos.

Na noite em que se celebra o Halloween, a leiloeira RM Sotheby’s esclareceu os nomes de alguns automóveis que nos fazem sonhar.

Designação escolhida por construtores como a Ferrari ou a Lamborghini para os seus exclusivos modelos, Spider era o nome que se dava às carruagens abertas do século XIX, devido à sua semelhança com as aranhas, explanada nas rodas altas e finas em que assentava a carroça(ria).

Já as designações Silver Ghost e Phantom foram colhidos pela Rolls-Royce para relevar o silêncio dos motores dos seus automóveis, como se eles fossem fantasmas a rolar na estrada. A Lamborghini, por seu lado, baptizou de Diablo um dos seus modelos mais famosos, em homenagem a um touro feroz.

Corra a fotogaleria e aprecie os modelos em causa; vale a pena!

