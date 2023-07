Ensaios finais: Renault 5 a electrões já rola na estrada

Com a chegada ao mercado cada vez mais próxima, começam a ser reveladas as primeiras fotografias do novíssimo Renault 5 de produção em teste mas devidamente camufladas para não estragar o efeito-surpresa.

As imagens foram tiradas no Technocentre do grupo automóvel francês, estando previstas mais de 60 unidades de pré-produção para serem submetidas aos mais variados ensaios dinâmicos.

Face ao protótipo eléctrico, não se vislumbram mudanças estéticas radicais nas suas linhas, com os riscos pintados na camuflagem a reflectirem o seu músculo na estrada.

Os faróis originais, unidos por uma linha luminosa com o logótipo ao centro, são preservados mas o pára-choques sofreu uma pequena evolução, com a entrada de ar inferior a ser bem maior.

Manteve-se a saída de ar sobre o capô, numa homenagem singela ao modelo original, enquanto os retrovisores laterais adoptam um formato mais convencional.

As cavas das rodas também parecem ter perdido as arestas pronunciadas do protótipo, mantendo-se o desenho geral das jantes.

Já a área traseira é praticamente decalcada do concept car, com os farolins verticais unidos por uma faixa luminosa a toda a largura da porta da bagageira, exceptuando-se o difusor, que ganhou um novo desenho.

Montado sobre a plataforma CMF-B EV, o Renault 5 não deverá diferir muito dos 3,92 metros de comprimento do protótipo mas fica por saber as características do motor eléctrico e da bateria que irão equipá-lo.

Vários rumores indicam que terá entre 130 a 150 cv e baterias de 42 e 52 kWh, com a autonomia máxima a poder chegar aos 420 quilómetros.

Embora só chegue ao mercado em 2024, o Renault 5 eléctrico deverá ser apresentado oficialmente ainda antes do final deste ano.

