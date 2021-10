Ensaio Ioniq 5: larga autonomia 'corta' ansiedade do condutor

A Hyundai tem dado passos largos na electrificação da sua gama automóvel, com modelos que se batem de igual para igual com os principais rivais.

Com o novo Ioniq 5, o construtor sul-coreano apresenta uma proposta ao melhor estilo de um concept car saído directamente de um salão automóvel.

Estética original e refrescante

Construído sobre a nova plataforma E-GMP (Plataforma Modular Global Eléctrica), é a resposta a modelos como o Volkswagen ID.4 ou o Audi Q4 e-tron.

Furiosamente original e refrescante, o novo "eléctrico" promete dividir opiniões, a começar pela sua estética. Em termos estilísticos, o Ioniq 5 seguiu as principais linhas definidas no Concept 45 segundo a linguagem Dinâmica Paramétrica.

As linhas são afiladas, a ostentarem a robustez de um crossover que mede 4.635 mm de comprimento por 1.890 mm de largura e 1.605 mm de altura.

A distância de 3.000 mm entre eixos revela de imediato que o espaço a bordo foi central na construção do modelo.



Generosa, a capacidade da bagageira varia entre os 531 e os 1591 litros quando rebatidos os bancos traseiros.





Os puxadores escamoteados nas portas e o capô em forma de concha reflectem a preocupação aerodinâmica, assim como nas jantes de 20 polegadas.

"Escondidos" sob o capô estão os faróis cúbicos LED com píxeis, a darem um visual realmente futurista mas sem ser desagradável ao olhar. A dianteira encontra eco nas luzes traseiras LED, também elas cúbicas e pixelizadas.

Filosofia zen no interior

Abertas as portas, encontramos no interior a mesma filosofia minimalista da carroçaria. E essa ideia percebe-se logo no painel flutuante, com os dois ecrãs de 12,5 polegadas para a instrumentação digital e o sistema multimédia.

O conjunto é claro e ergonómico, com um bom equilíbrio entre botões físicos e controlos sensíveis ao toque.





A nova plataforma E-GMP permitiu obter um grande piso plano sem restrições de movimento. À frente, os bancos podem transformar-se quase em camas na horizontal. Atrás, os ocupantes ganham enorme espaço para estenderem as pernas.

A qualidade dos acabamentos é variável, muito devido ao uso intensivo de materiais reciclados nos revestimentos.

Os bancos, o forro do tejadilho, os acabamentos nas portas e os apoios dos braços são fabricados a partir da reciclagem de garrafas plásticas PET, filamentos à base de plantas e de lã natural, e pele processada.

Rápido a carregar bateria

É na autonomia e na rapidez do carregamento da bateria que estão os principais trunfos do Ioniq 5. O crossover oferece baterias de 58 e 72,6 kWh, associados a um ou dois motores eléctricos, para uma velocidade máxima de 185 km/hora.





A variante mais potente, com um motor eléctrico em cada eixo e ligado à bateria de 72,6 kWh, tem 225 kW (306 cv) e 605 Nm, chegando aos 100 km/hora em 5,2 segundos.

Por via da tecnologia de 800 volt, a recarga da bateria, de dez a 80%, faz-se em 18 minutos num carregador DC até 350 kW.

Em cinco minutos ganha-se uma autonomia suplementar de 100 quilómetros mas, numa wallbox a 11 kW, o tempo de espera da recarga da bateria ultrapassa as seis horas.

Singular é a possibilidade de optar pela versão com painel solar sobre o tejadilho para ganhar uma autonomia suplementar.

Sorriso ao volante

Alvo do ensaio do Aquela Máquina foi o Ioniq 5 Plug & Power, equipado com a bateria de 72,6 kWh, a alimentar um motor traseiro de 160 kW (218 cv) e 350 Nm.





Como trunfo tem a autonomia em estrada aberta até aos 481 quilómetros, segundo o ciclo WLTP, e aos 687 quilómetros em condução urbana.

Esta versão dispõe de função bidireccional V2L (Vehicle to Load) para carregar baterias de bicicletas, entre outros dispositivos eléctricos, a 110 ou 220 volt.

Posição de condução semi-elevada, com o pára-brisas e as superfícies vidradas a darem uma boa visibilidade sobre tudo o que circula na estrada.

A elegância do painel de instrumentos e do ecrã multimédia sobre o fundo branco é suficientemente repousante, tornando-o único mas sem ser excêntrico.

A circular na cidade, o Ioniq 5 mostrou-se bem dinâmico, com a recuperação e gestão da energia a serem efectivas, e o consumo a rondar os 17 a 20 kWh/100 km.





Os primeiros quilómetros em auto-estrada são feitos com um sorriso ao volante deste crossover atípico. Os 218 cv debitados pelo motor eléctrico mostraram-se suficientes para circular a uma velocidade média entre 100 e 130 km/hora.

O consumo eléctrico subiu, sem surpresa, para os 26 kWh/100 km mas, face à autonomia anunciada, não se sente muita ansiedade ao vê-la a esgotar-se.

Rápido quando é preciso, foi a circular numa estrada "normal" que sentimos como o peso do Ioniq 5 tem uma influência decisiva na condução.

Nas curvas sentem-se bem os 1.985 quilos que pesa, com a suspensão a revelar-se algo esponjosa, mas sem se reflectir em demasia no conforto a bordo.

É uma pena porque a tracção traseira dá força suficiente para sair a um bom ritmo, enquanto a travagem é fácil de ajustar, o que é invulgar num "eléctrico".





São quatro os níveis de regeneração nas desacelerações e travagens, desde a simples "roda livre", que mantêm o impulso máximo, até o modo i-Pedal, que dispensa o uso do pedal de travão para parar o carro.

Proposta eficaz face aos rivais

Em jeito de conclusão, o Ioniq 5 tem mais pontos positivos do que negativos, principalmente face à actual oferta existente no mercado.

A estética futurista é uma verdadeira pedrada no charco, bem visível nos olhares de curiosidade dos transeuntes e dos outros automobilistas.

O espaço a bordo é mais do que generoso para cinco ocupantes, digno de uma berlina de luxo. O habitáculo é ainda marcado pela elevada luminosidade, a contribuir para um clima zen em perfeita sintonia com o seu desenho minimalista.





As primeiras voltas dentro da cidade deram sinais muito positivos, bem auxiliados pelos sistemas de condução semi-autónoma.

Se em auto-estrada não há reparos de maior no comportamento do crossover, é na estrada nacional que percebemos que a suspensão, demasiado flexível, poderia ser mais eficaz.

Ficha Técnica

Motor: eléctrico no eixo traseiro

Bateria: 72,6 kWh

Autonomia: até 481 km em estrada/ até 687 km em cidade

Potência máxima: 160 kW / 218 cv

Binário máximo: 350 Nm

Transmissão: automática de uma velocidade

Velocidade máxima: 185 km/hora

0-100 km/h: 7,4 segundos

Consumo médio: 20,0 kW/100 km

Preço: a partir de 50.990 euros / versão ensaiada: 51.490 euros

