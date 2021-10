Encomendas abertas: Corvette Stingray C8 já chegou à Europa

Se estava ansioso por deitar as mãos ao novo Corvette Stingray C8, saiba que a impaciente espera pelo super desportivo na Europa está a chegar ao fim.

Homologadas segundo as normas Euro 6d-Final, as variantes coupé e descapotável deverão chegar ainda este mês aos concessionários Chevrolet do Velho Continente.

Qualidade de construção ao nível de um super carro, materiais premium, novos padrões de desempenho e tecnologia, e uma atenção excepcional aos detalhes.

Primeiro modelo com motor central no 67 anos de história do Corvette, são essas qualidades que diferenciam a actual oitava geração do desportivo.

"Deslocar o motor da frente para o centro, e redesenhar a partir do zero o desportivo mais icónico dos Estados Unidos foi uma oportunidade histórica", enfatiza Caspar Winkelmann, chefe de produto e marketing da Chevrolet Europe.

"Em termos de conforto e diversão, o novo Stingray C8 continua a parecer-se e a sentir-se como um verdadeiro Corvette, ao mesmo tempo que eleva a dinâmica de condução para um novo patamar".

Ao contrário dos Estados Unidos, cada exemplar será equipado de série com o pack Z51 Performance. Este pacote inclui molas da suspensão manualmente ajustáveis, travões Brembo com rotores maiores e entradas de ar dianteiras adicionais.





Um diferencial de deslizamento electronicamente limitado, uma relação de eixo mais curta, um sistema de escape desportivo, um pacote aerodinâmico e pneus Michelin Pilot Sport 4S fazem também parte da oferta de série.

Além disso, as variantes europeias vêm de fábrica com o acabamento 2LT, sendo opção o 3LT, com recursos adicionais em relação ao modelo base vendido desde há ano e meio nos Estados Unidos.

Gravador de dados de desempenho, visor head-up, sistema de navegação, câmara traseira, bancos aquecidos e ventilados, e sistema de som Bose com 14 altifalantes fazem parte da oferta base.

Os clientes europeus podem ainda seleccionar uma variedade de opções exteriores e interiores para configurar o desportivo ao seu gosto.





Entre elas estão elementos externos adicionais em fibra de carbono, como o spoiler e os espelhos retrovisores laterais, sem esquecer o tejadilho para a variante descapotável.

Para condutor e acompanhante ficarem bem sentados, pode-se optar por bancos GT1 e GT2, ou assentos Competition Sport forrados a pele Nappa.

Em opção estão quatro designs para as jantes em liga leve, 12 cores para a carroçaria e seis tons interiores.

Há ainda a possibilidade de actualizar a suspensão para o sistema de controlo 4.0, tornando-o capaz de "ler" a estrada com mais precisão do que nos modelos anteriores.

E, para prevenir as pequenas lombas ou as rampas de acesso a garagen, pode ser equipado com um sistema de elevação da suspensão dianteira em 50 mm a velocidades até 38 km/hora.





A gama arranca com o Stingray C8 LT2, equipado com o bloco V8 atmosférico de 6.2 litros de última geração da Chevrolet, com 482 cv de potência e 613 de binário máximos.

A ele está aliado o sistema de escape de desempenho do pacote Z51 e uma nova transmissão automática de dupla embraiagem de oito velocidades.

Quanto a prestações, o desportivo cumpre os zero aos 100 km/hora em 3,5 segundos, para uma velocidade máxima de 296 km/hora.

Sem preços definidos para o nosso país, o Corvette Stingray C8 arranca na Alemanha a partir dos 86.900 euros para a variante coupé, e dos 93.400 euros para a versão descapotável.

