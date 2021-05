Como é que se faz a apresentação de um Porsche Taycan? Sempre em grande estilo e com muita pompa!





Electrizante: Porsche Taycan apresentado no porto de Sydney

O porto de Sydney, na Austrália, foi a última etapa da digressão mundial de apresentação do super desportivo 100% eléctrico.

Num espectáculo repleto de magia, o evento realizado no final de Abril tinha tudo para agradar: luz, som e, acima de tudo, uma actuação artística de tirar o fôlego ao público.

Desta vez, a marca de Estugarda não fez do Burj Khalifa, no Dubai, um ecrã gigante para reflectir as imagens do Taycan, mas a performance em terras australianas não deixou de ser impressionante.

Efeitos especiais tridimensionais com mais de 20 metros de altura foram projectados sobre as águas do Sydney Harbour, servindo como pano de fundo para este espectáculo animado.

A actuação foi gratuita, como é bom de ver, e serviu simplesmente para anunciar a chegada do Porsche Taycan ao solo australiano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?