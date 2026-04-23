Eléctricos e híbridos em destaque: venda de carros novos na UE cresce 4% até Março

As vendas automóveis na União Europeia (UE), com destaque para híbridos e eléctricos, avançaram 4% no primeiro trimestre, impulsionadas pelo aumento homólogo de 12,5% em Março, anunciou a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis.

"O mercado foi apoiado por uma sólida actividade dos consumidores, impulsionada por novos e revistos benefícios fiscais e programas de incentivos nos principais países europeus", indicou a ACEA em comunicado esta quinta-feira.

As novas matrículas avançaram com força em países como Alemanha (+5,2%), Itália (+9,2%) e Espanha (+7,6%), e caíram noutros como França (-2,1%), Bélgica (-5,9%) e Países Baixos (-10,8%) no acumulado de Janeiro a Março.

Electrificados em alta

Os carros eléctricos a bateria registaram um avanço homólogo de 32,5% e alcançaram uma quota de 19,4% do mercado comunitário no primeiro trimestre, contra 15,2% no ano passado; no total, foram matriculadas 546.937 unidades em toda a UE.

Entre os principais mercados, registaram-se fortes aumentos nos "eléctricos" em Itália (+65,7%), França (+50,4%), Espanha (+41,6%) e Alemanha (+41,3%), enquanto a Bélgica mostrou uma queda de 2,3%.

Os híbridos elétricos mantiveram-se como a opção preferida pelos consumidores, com uma quota de 38,6% e 1.089.421 unidades matriculadas no trimestre.

Também avançaram com força os híbridos plug-in, que já representam 9,5% do mercado, tendo crescido 29,7% em relação a 2025.

Em contraste, os motores tradicionais continuam a perder terreno: as matrículas de carros a gasolina caíram 18,2% e as de diesel 15,7%, com uma quota conjunta que já desceu para 30,3% em comparação com 38,2% no ano passado.

Volkswagen a liderar

Quanto aos fabricantes, o grupo alemão Volkswagen manteve-se como líder do mercado europeu, embora com um crescimento moderado de 2,5% no conjunto do trimestre.

Em termos de marcas automóveis, destacou-se o forte aumento da Tesla, que subiu 101,9% as matriculações em Março, e 59,6% no conjunto trimestral na UE.

Representa uma mudança de tendência para o fabricante norte-americano, que há um ano viu as suas vendas afundarem-se (-45%), coincidindo com a proximidade de Elon Musk com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos,.

As marcas chinesas também continuaram a ganhar terreno: a BYD protagonizou um dos maiores avanços ao crescer 155,2% em Março e 169,7% no acumulado do ano, aproximando-se já em volume à Tesla no mercado europeu.

Por sua vez, a SAIC, proprietária da MG, registou aumentos mais moderados, de 6,0% em Março e de 5,9% no trimestre, mas a consolidar a sua presença na região.

Em relação aos próximos meses, o sector mantém uma evolução positiva, embora sujeita à continuidade dos incentivos públicos e à evolução do contexto económico.

A ACEA sublinhou a importância de manter uma abordagem tecnologicamente neutra na transição para a descarbonização, apesar dos veículos electrificados, especialmente híbridos e eléctricos, continuarem a ganhar peso face aos motores a combustão.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?