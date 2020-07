Electricidade vs gasolina? Quem ganha, Porsche 911 Turbo S ou Taycan Turbo S?

O Porsche 911 Turbo S e o Porsche Taycan Turbo S até podem ser produzidos pela mesma marca, mas não podiam ser mais diferentes. Se o primeiro se mantém fiel aos motores a combustão, como manda a tradição, o segundo representa aquilo que muitos dizem ser o futuro da indústria automóvel: a electricidade!

O 911 Turbo S apresenta-se com um motor boxer de seis cilindros com 3.8 litros que produz 650 cv e 800 Nm, números que lhe permitem acelerar até aos 330 km/h e chegar aos 100 km/h em 2,7 segundos. Já o Taycan Turbo S produz uma potência equivalente a 761 cv d 1050 Nm, argumentos que lhe permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,8 segundos e chegar aos 260 km/h de velocidade máxima.

No papel, são propostas muito próximas, mas como nós bem sabemos, na prática as coisas costumam ser bem diferentes. Para tirar todas as dúvidas, os britânicos da "Carwow" resolveram colocá-los lado-a-lado numa drag race e ver quem é, realmente, o mais rápido.

A resposta está no vídeo abaixo: