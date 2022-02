Edição limitada 'Roofs of Paris' para o DS 3 Crossback

Está baptizado como Roofs of Paris e é a nova edição limitada criada para o DS 3 Crossback. A nova variante, que se apresenta como símbolo do carácter parisiense, destaca-se pelos conteúdos e acabamentos interiores exclusivos.

O crossover está já disponível para encomenda no nosso país em duas motorizações: o E-Tense 100% elétrico e o 1.2 PureTech 100 CMV6 a gasolina.

Detalhes exclusivos

O DS 3 Crossback Roofs of Paris é proposto com o tejadilho pintado num inédito Cinzento Carat. O tom pode ser combinado com as cores Branco Perlé, Branco Banquise, Preto Perla Nera, Cinzento Artense e Cristal Pearl da carroçaria.

Outros detalhas exclusivos estão nos logótipos à frente e nos flancos do crossover, que revelam monumentos icónicos no horizonte parisiense.

A grelha está pintada num preto mate com extremidades cromadas enquanto na porta da bagageira se destaca uma faixa em preto brilhante.

O conjunto é embelezado pelas jantes Shanghai em liga leve de 18 polegadas, esculpidas em forma de diamante.

O interior é marcado pelo nível de equipamento Bastille mas com um novo brilho graças à aplicação de três materiais nos acabamentos dos bancos.

Neles foram aplicados tecido Perruzzi e Silicone Cinza Nemesis, com costuras em Cinzento Graphite, e uma tela DS Carla Mistral.

O tabliê e os painéis das portas são revestidos com uma tela DS Écaille Mistral, enquanto a tela DS Isabella Mistral foi aplicada nos apoios dos braços.

Eléctrico ou gasolina

São duas as versões mecânicas do DS 3 Crossback Roofs of Paris propostas para o nosso mercado.



A variante E-Tense dispõe do já conhecido motor 100% eléctrico de 100 kW (136 cv) e 260 Nm. A ele está associado a bateria de 50 kWh para uma autonomia até 341 quilómetros no ciclo misto WLTP.

A ele soma-se o bloco a gasolina 1.2 PureTech de 100 cv e 205 Nm, com caixa manual de seis velocidades.

O equipamento principal do DS 3 Crossback E-tense Roofs of Paris contempla arranque mãos-livres, climatização automática, iluminação interior em LED, sensores de chuva e limpa pára-brisas dianteiro automático.

Os vidros traseiros são escurecidos e os retrovisores laterais eletrocromáticos, ajustáveis e rebatíveis a nível eléctrico.



Dispõe ainda de sensores traseiros de estacionamento e de um sistema de infoentretenimento com ecrã táctil de sete polegadas.

Quanto à segurança activa e apoio à condução, está equipado com o Pack Safety, que engloba travagem automática de emergência, alerta de risco de colisão, manutenção de faixa e adaptação inteligente de velocidade.

Ambas as variantes podem ser já encomendadas, com o E-Tense Roofs of Paris a custar 43.200 euros, sendo 31.300 euros para o 1.2 PureTech 100 CMV6.

As primeiras unidades começam a ser entregues ao longo do mês de Março.

