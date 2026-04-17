Ecrãs de encher o olho: Mercedes-Benz mostra interior do Classe C a electrões

O Mercedes-Benz Classe C 100% eléctrico só estreia na segunda-feira mas a insígnia germânica já deu um vislumbre da decoração do habitáculo que o Aquela Máquina viu em primeira mão no Algarve aquando do ensaio internacional do GLC.

Exactamente como acontece com o SUV, o principal destaque está na enorme tela panorâmica MBUX Hyperscreen que preenche o tabliê de ponta a ponta no modelo topo de gama.

É nele que estão integrados o painel de instrumentos e o ecrã multimédia para o sistema de infoentretenimento, sem esquecer o ecrã próprio para o acompanhante.

Versões mais acessíveis da berlina eléctrica comportam o MBUX Superscreen com três visores separado, com ambas as soluções a exibirem um ambiente profundamente digital onde os controlos físicos são quase uma miragem fora do volante.

Conforto tecnológico

A tecnologia embarcada não deve distrair o menos atento de que o interior do Classe C eléctrico foi projectado para oferecer o máximo conforto nas viagens de longo curso.

O aumento do espaço interior é uma das mudanças mais percetíveis, eliminadas que foram as tradicionais limitações mecânicas dum carro com motor térmico, com o amplo tejadilho panorâmico Sky Control a criar uma atmosfera mais aberta.

A Mercedes-Benz destaca a concepção dos bancos para esse propósito, num ambiente que pode ser forrado com vários tipos de pele e acabamentos em madeira, metal ou fibra de carbono, ou mesmo um interior 100% vegan sem materiais de origem animal.

O silêncio absoluto a bordo será uma das premissas da berlina, graças a um isolamento acústico refinado, enquanto um sistema de climatização baseado em bomba de calor melhora a eficiência energética e o conforto dos ocupantes.

Segunda-feira saber-se-á praticamente tudo o que o Mercedes-Benz Classe C esconde, a começar pelo poder das motorizações eléctricas e respectivas autonomias, assim como os preços e a data de chegada dos primeiros exemplares aos concessionários.

Texto: P.R.S.

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