É um Lamborghini mas não pode estacionar onde lhe apetece

Lá porque uma pessoa tem a felicidade de ter um super carro, isso não significa que o possa estacionar onde muito bem lhe apetece.

Foi o que sucedeu com o dono deste Lamborghini Huracán EVO Spyder, depois de o ter estacionado no espaço reservado para o carregamento de veículos eléctricos.

A polícia alemã de Frankfurt foi implacável e, em pouco tempo, chamou um reboque para retirar o bólide. Aliás, mais à frente vê-se um Tesla Model S a fazer a "puxada" eléctrica do posto de carga, mas afastado do lugar que lhe pertencia.

Atente-se, no entanto, no cuidado colocado pelas autoridades para executar a tarefa. Para nada ficar partido no Huracán, o reboque tinha um guincho para o içar para cima da plataforma.

E, para tudo ficar mais electrizante, veja-se igualmente na bicicleta do agente policial que registou a ocorrência. Exacto: também é eléctrica!

