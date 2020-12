E quando o Pai Natal chega de tractor?

Já é sabido que este Natal não vai ser igual devido à pandemia da Covid-19 mas há quem não desista de trazer a felicidade com um acontecimento bem original.

Em Colónia, os agricultores da região trouxeram a boa disposição às ruas da cidade alemã com um cortejo de… tractores e camiões!

Decorados a preceito, com muitas luzes a decorar os veículos, os condutores tornaram a quadra bem mais alegre, abrindo as portas à chegada do Pai Natal carregado de presentes.

