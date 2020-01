É Inverno: circule com precaução!

Não é no nosso país, onde a neve é rara, mas nem por isso deixa de chamar a atenção a todos os automobilistas para conduzirem com precaução quando as condições climatéricas são adversas.

O vídeo em questão foi publicado no Twitter pela polícia de Anchorage, no Alasca, a 28 de Dezembro e o que podemos dizer é que todos os santinhos ajudaram a salvar as vidas dos intervenientes.

"No dia de Natal, o condutor de um reboque e um polícia policial iam sendo atropelados quando estavam a auxiliar um automobilista em dificuldades", escreveu o departamento policial da cidade norte-americana.

"Se a trajectória do SUV tivesse sido ligeiramente diferente, poderia ter sido um dia muito trágico. Estamos gratos por ninguém ter ficado ferido."

Contudo, do veículo que entrou em despiste não há qualquer menção, ficando por saber se conseguiu regressar à sua faixa de rodagem ou se se enfaixou no meio da neve.

