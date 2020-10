É fã do Ford Bronco? Descubra dezenas de acessórios para equipar o ‘off-road’

Com mais de 150 mil pré-reservas para o novo Ford Bronco, o construtor norte-americano avançou com um novo protótipo para exibir o amplo leque de acessórios disponíveis para equipar o 'todo o terreno'.

Eis o Ford Bronco Overland Concept, revelado esta quarta-feira no Bronco Super Celebration East, evento que junta em Townsend, no Tennessee, milhares de fãs do lendário off-road.

Baseado no Bronco Badlands, o protótipo comporta um pára-choques modular em aço da Ford Performance, a suportar um guincho da Warn.

Para suportar os dias maus ao ar livre, nada como montar uma tenda da Yakima sobre as barras do tejadilho e iluminar tudo o que está em redor através de uma barra de luz, e seis faróis em redor da carroçaria da Rigid.

A bagageira está concebida para transportar um pequeno kit de cozinha com o indispensável fogão, sem esquecer o frigorífico, a mesa e as cadeiras. E, sobre o pára-choques traseiro, está montada uma antena CB para comunicar via rádio com a civilização.

A motorizar o Bronco Overland Concept está o bloco a gasolina EcoBoost de 2.3 litros e quatro cilindros, acoplado a uma transmissão manual de sete velocidades.

O protótipo comporta ainda o sistema de estabilidade HOSS, com amortecedores adaptativos, para um desempenho perfeito fora de estrada, enquanto as jantes de 17 polegadas estão concebidas para suportar pneus BFGoodrich para pisos lamacentos.

Desconhecido é se a Ford irá alguma vez levar para a linha de montagem esta versão mas, face ao número de encomendas das versões "normais" do off-road, não seria uma surpresa.

