Drake comprou Rolls-Royce Phantom modificado pela Mansory

O rapper canadiano Drake acaba de comprar um Rolls-Royce Phantom VIII transformado pela Mansory. A pintura bitonal (amarelo claro e preto) e as enormes jantes de 24 polegadas são a primeira coisa em que reparamos mas acredite que há muitos detalhes exclusivos que fazem deste um dos "Rolls" mais radicais de que há memória.

O apontamento mais exclusivo está dianteira, já que onde costuma estar a estatueta "Spirit of Ectasy" encontramos agora uma coruja em ouro com aplicações em diamante. Este é o logo da OVO Sound, a sua discográfica, e um dos símbolos que melhor representa o artista, que até tem esta coruja tatuada no peito.

Este detalhe, só por si, já faz deste "Rolls" um exemplar único no mundo. Não sabemos quanto terá custado esta personalização, mas a transformação foi feita em Toronto, a cidade natal do artista, pela Driving Emotions Motorcar.

Quanto ao motor, continua a ser o mesmo V12 biturbo que a versão normal da Mansory já equipa. Tem uma afinação que lhe garante 610 cv de potência e 950 Nm de binário máximo, números mais do que suficientes para dar dinamismo e emoção a um "monstro" que pesa mais de 2.5 toneladas.







