Foi umas das figuras incontornáveis do Mundial de ralis desde a década de 70 até meados dos anos 80. Walter Röhrl ganhou 14 provas WRC e venceu as 24 Horas de Le Mans com o Porsche 944 LM.





Do passado ao presente: Walter Rörhl explica porque o Porsche 911 Turbo é um super carro de sonho

Aliás, o agora piloto de testes da marca nunca escondeu o carinho que tem pela marca de Estugarda e, principalmente, pelo Porsche 911 Turbo, cujo primeiro modelo comprou há 41 anos.

Röhrl convida-nos agora a fazer uma rápida viagem pelo mítico desportivo, destacando as principais valências de cada geração.





