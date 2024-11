Diversão eléctrica: não será fácil resistir ao Renault 5 E-Tech

Nice foi a cidade escolhida para os ensaios internacionais do fulgurante Renault 5 E-Tech Electric, bem enquadrado pela paisagem mediterrânica da Riviera Francesa.

Foi longa a espera após a estreia do protótipo há quatro anos, para se perceber como esta "réplica" segue os principais propósitos do clássico que marcou a vida nas cidades dos anos 70.

Uma certeza é que poucas vezes um carro despertou tanta expectativa, numa altura em que a electromobilidade parece esmorecer junto dos automobilistas europeus.

Pois esta proposta retrofuturista alimentada a electrões pode ser o empurrão de que o sector precisa pela estética jovial e pelas tecnologias de última geração mas, principalmente, pelo preço bem mais acessível.

O ponto de partida do ensaio foi em Nice, é certo, mas, com o Mónaco mesmo ao lado, nada melhor do que despertar a curiosidade dos passantes nas curvas milionárias do principado.

Fiel ao "clássico"

Só ainda se tinha apreciado o Renault 5 E-Tech Electric em vídeo e em fotografia mas, ao primeiro contacto, não é difícil perceber como se trata dum caso de amor à primeira vista.

Muito compacto mas com um visual que retoma os principais códigos estilísticos do seu ancestral lançado em 1972 fazem dele um intruso muito bem-vindo no tráfego urbano.

Uma certeza é que o espírito citadino que sempre definiu o R5 mantém-se neste descendente eléctrico… e são inúmeros os pormenores a ligá-los.

Destaca-se o capô curto realçado pelas ópticas rectangulares (quadradas são as luzes diurnas), e bem alinhado com um pára-brisas muito inclinado, enquanto atrás os farolins seguem a mesma filosofia.

O conjunto ganha um porte mais robusto com as jantes em liga leve de 18 polegadas, abrigadas pelas protecções plásticas nas cavas das rodas.

Original é o indicador luminoso da carga da bateria montado no capô onde antes estava a saída de ar: as cinco barras formam um cinco quando o acumulador está totalmente carregado.

Interior jovial e tecnológico

São inúmeros os detalhes a bordo a replicarem o visual do R5 original mas sempre num ambiente muito moderno e sofisticado.

E há ainda uma infinidade de acessórios – são 104, ufa! – para personalizar ao máximo o citadino; nem sequer falta uma pequena cesta para levar a típica baguete francesa.

Ponto forte em qualquer Renault é o conforto a bordo e este "eléctrico" não foge à regra. Aliás, é uma surpresa ao mostrar qualidades dignas dum modelo mais sofisticado.

Os bancos muito envolventes são revestidos por tecidos em cores vivas e alegres, como é o amarelo neste topo de gama Iconic Cinq, mas seja qual for o acabamento, o bom humor está sempre presente.

O posto de condução também está bem conseguido, com informações claras no painel de instrumentação e no ecrã multimédia, ambos de dez polegadas, e com os principais comandos bem ao alcance das mãos.

O único detalhe que faz mesmo falta é a dum tecto panorâmico, mesmo sendo como opção, mas seria ainda melhor se fosse uma capota de lona para melhor gozar a viagem.

Reno a apoiar a condução

Como nos Renault mais recentes, o R5 E-Tech Electric equipa o sistema de infoentretenimento Open R Link com Google incorporado.

A estrutura dos menus é simples e fluida, com os dados precisos e claros a confirmarem de que se trata duma das melhores soluções do mercado.

Mesmo assim, o seu controlo pode ser menos fácil por o ecrã só ter dez polegadas mas felizmente há uma fileira de botões acima da consola central para as funções mais usuais.

Nada de muito grave porque o assistente pessoal Reno ajuda a recolher as informações de que se precisa. Estreia num Renault, este avatar combina o ChatGPT com os comandos de voz.

Pode-se pedir-lhe para controlar a temperatura a bordo, abrir os vidros ou perguntar como se troca uma roda… mesmo se o carro não a tenha para trocar!

Antes de lançar-nos, dá-se uma rápida vista de olhos aos bancos traseiros e percebe-se um espaço menos apertado do que se poderia esperar.

Nada mau para um compacto que mede apenas 3,90 metros de comprimento, mesmo se bagageira só tenha 277 litros de capacidade.

Vivo como um GTI

Sem querer ser um puro desportivo, este R5 alimentado por um propulsor de 110 kW (150 cv) e 245 Nm passados às rodas dianteiras porta-se tão bem na estrada como na cidade.

A aceleração não é espantosa, como reflectem os oitos segundos que demora a cumprir os zero aos 100 km/hora, mas é mais do que suficiente para fugir ao trânsito, como acontece com qualquer eléctrico.

A diferença é que não só divertido em linha recta: numa estrada cheia de curvas, faz recuperações de velocidade ao nível dum GTI.

A agarrá-lo bem à estrada está um chassis bem calibrado, com uma direcção directa quanto baste e uma suspensão efectiva; é mesmo um convite para tirar o melhor partido do carro mas sem abusar dos limites.

Não é que não se possa fazê-lo porque a ajudar este R5 estão os apoios à condução muito completos, ao nível dum carro de segmento superior, para prevenir quaisquer exageros ao volante.

Neste topo de gama, pode contar-se com a velocidade de cruzeiro activa, manutenção de faixa e travagem automática de emergência, entre os muitos assistentes que comporta.

Consumos equilibrados

Condução agradável, e muitas vezes emocionante, o peso tão penalizador nos "eléctricos" é aqui contido nuns "dietéticos" 1.500 quilos!

O amortecimento pode parecer um pouco rijo a ritmos mais baixos, embora sem nunca ser desconfortável, mas basta dar umas fortes acelerações para perceber como é tão directa a segurar o carro na estrada.

Pena mesmo é que uma condução mais aguerrida tem consequências para a autonomia da bateria de 52 kWh, mesmo se os consumos sejam relativamente controlados em redor dos 15 a 16 kWh/100 km.

Em condições normais, pode contar com uma distância teórica até 410 quilómetros entre carregamentos, o que são mais do que suficientes para rotineira condução do dia a dia.

Em viagem, essa fasquia baixa para menos de 300 quilómetros mas basta uma espera de 30 minutos para carregá-la de dez a 80% num posto rápido DC a 100 kW.

Verdadeira diversão no dia a dia, pela agilidade, conforto e eficiência, o Renault 5 E-Tech parece ter todos os trunfos de que precisa para vencer no mundo eléctrico.

O Iconic Cinq de 150 cv com a bateria de 52 kWh arranca nos 35 mil euros, o que pode parecer algo excessivo para um citadino, mas em 2025 irão chegar opções menos potentes mas também mais baratas.

De reter é que as suas qualidades já o colocaram na lista dos sete finalistas a Carro Europeu do Ano, adivinhando-se um bom desempenho no Troféu Volante de Cristal em terras lusas.

