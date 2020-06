Digital Key: Vai poder abrir e ligar o seu BMW com o iPhone e com o Apple Watch

A Apple revelou esta segunda-feira, na sua Worldwide Developers Conference, o novo iOS 14 para iPhone, que conta com a nova funcionalidade "digital key", que permite aos utilizadores de iPhone e Apple Watch usarem os seus dispositivos para abrir e ligar os seus veículos.

Esta funcionalidade, que estará inicialmente disponível em modelos da BMW, só é possível graças à tecnologia NFC, bastando encostar o iPhone à pega da porta para destrancar o carro. Depois disso, basta pousar o iPhone na consola central, no espaço de carregamento, e carregar no botão de ligar o motor.

Uma vez que a chave física do automóvel passa a ser dispensável, será também possível partilhar o acesso ao automóvel com familiares e amigos, com a BMW a dizer que o proprietário do automóvel vai poder garantir até 5 acessos diferentes, bem como definir o limite de potência, de velocidade e até o som do rádio para cada um dos utilizadores.

Os modelos da marca de Munique que sejam produzidos depois do dia 1 de Julho deste ano serão compatíveis com esta tecnologia em 45 países diferentes, mas terá que ter um iPhone XR, XS or mais recente para a utilizar. Ou então, em alternativa, pode usar um Apple Watch Série 5.