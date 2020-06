Desfeito: Toyota Supra “abraça-se” a árvore

As más línguas nos Estados Unidos começam a fazer contas à rivalidade entre o Toyota Supra e o Ford Mustang na estrada. Sim, todas as "apostas" atiram para quem bate mais forte e sai vivo do acidente!

As fotografias deste Toyota Supra novinho em folha, agora completamente desfeito depois de bater contra uma árvore, foram publicadas no Facebook pelos bombeiros de Garden City, nos arredores de Nova Iorque.

Segundo indicações avançadas pelas forças de socorro, condutor e acompanhante estavam a fazer um ‘test drive’ com o desportivo emprestado pelo concessionário Millennium Toyota, a pouco mais de dois quilómetros do local do acidente.

Acredita-se que os 340 cv debitados pelo bloco de 3.0 litros estavam a ser testados quase no limite, porque foram encontradas várias peças – até uma roda saltou do Supra – a mais de 30 metros do impacto.

O director do concessionário confirmou o sinistro mas não adiantou se era um dos seus funcionários que estava ao volante com um cliente.

De acordo com o portal "The Drive", se o condutor não sofreu mazelas de gravidade, o "pendura" teve de ser desencarcerado do Toyota Supra e levado para o hospital com sérios ferimentos nas pernas.